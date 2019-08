Более 15 миллионов долларов за победу в компьютерной игре. Стал известен чемпион по Dota 2

Европейские команды OG и Team Liquid встретились 25 августа в гранд-финале турнира The International 2019 по компьютерной игре Dota 2. Призовой фонд составлял 34 млн долларов.

Большой куш в 15,5 млн долларов достался OG под руководством Йохана n0tail Сундштайна. Причем победили они на турнире во второй раз подряд – впервые в истории. Сундштайн стал самым успешным игроком в истории киберспорта по размеру призовых — он заработал 6 885 977 долларов.

Второе места заняли Team Liquid, они получили 4,45 млн долларов. Россияне из Virtus Pro вместе с еще несколькими командами разместились на 9-12 позициях, заработав 674 тыс. долларов на команду.

