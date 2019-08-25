Экипаж ГИБДД с включённой «люстрой» гнал с Дворцовой площади мотороллер, пока тот не угодил в машину полицейских

Мотороллер без номеров не смог прошмыгнуть мимо дорожной полиции в центре Петербурга. Шустрый водитель пытался гнать на полную, а в итоге не успел вовремя затормозить.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 25 августа, накануне около полуночи патруль заметил в районе Дворцовой площади мотороллер без номеров. Транспорт нагло нарушал правила дорожного движения. Водителя потребовали остановиться, но он сигнал проигнорировал.

Тогда сотрудники ГИБДД пустились в погоню, которая завершилась у 19-го дома на Невском проспекте. Мотороллер врезался в машину полиции, следовавшую ему на перерез. Пострадавших в результате аварии нет. В отношении лихача составили административные протоколы за езду без прав и невыполнение требований об остановке.