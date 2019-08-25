Первое в истории преступление, совершенное в космосе, началось с развода лесбиянок

Астронавта NASA Энн Макклейн подозревают в незаконном доступе к банковским счетам супруги и рассылке угроз прямо с орбиты МКС, сообщает The New York Times. Макклейн отправилась на МКС с декабре 2018 года, перед этим они с супругой Саммер Уорден — офицером разведки ВВС США — начали бракоразводный процесс.

Уорден обнаружила, что кто-то заходил в ее электронный банковский аккаунт и просматривал данные о счете. Она потребовала, чтобы банк выяснил, откуда был совершен вход — оказалось, что это был один из компьютеров NASA. Тогда Уорден пожаловалась в NASA и в Федеральную торговую комиссию на возможное незаконное использование своих личных данных. Маккейн не отрицает, что просматривала банковские сведения, но отмечает, что и раньше с разрешения Уорден использовала для этого ее логин и пароль. Пара воспитывает сына, и Маккейн, по словам ее адвоката, всего лишь хотела убедиться, что на счете достаточно средств для содержания ребенка. Уорден также утверждает, что Маккейн присылала ей письма с угрозами прямо с борта МКС — экс-супруга категорически отрицает этот факт. Представители NASA отказываются комментировать, ведет ли агентство какое-либо расследование в отношении Маккейн и повлияют ли обвинения на дальнейшую карьеру женщины-астронавта.