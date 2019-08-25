Заезд «Соляриса» в Шушарах с полицейским на капоте попал на видео

Утренний променад нетрезвого водителя с полицейским на капоте в Шушарах попал в объектив видеокамеры. Кадры опубликовал «Дорожный инспектор» 25 августа.

На записи видно, как «Солярис» везёт сотрудника полиции у отделения, доезжает до поворота и исчезает.

Остановили машину спустя пару часов на улице Школьной. По информации "Фонтанки", управлял папиным автомобилем 21-летний Никита Гамзов. В отношении него составили два административных протокола по статье 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». «Солярис» принадлежит бизнесмену, причастному к строительству технопарка «Пулковские звёзды».