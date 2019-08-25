Казус муфлона. Компания Ильи Трабера судится с экспертами, оценившими влияние угольного порта в Приморске на природу

Инвестор угольного порта в Приморске, вызвавшего негодование местных жителей, судится с компанией «Инжиниринг. Инвестиции. Строительство». Иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поступил 20 августа, сумма исковых требований составляет 336 миллионов рублей. Именно эта компания занималась разработкой материалов по оценке воздействия на окружающую среду нового порта, которые были представлены на общественных слушаниях в поселке Ермилово 24 июля. Документ вызвал критику со стороны участников слушаний, так как они заподозрили, что его текст был частично скопирован из других аналогичных документов, не имеющих отношения к Ленинградской области. Так, в числе редких видов, на среду обитания которых может оказать влияние угольный порт в Приморске, упоминался горный муфлон.

Инвестором проекта порта для перевалки угля на берегу Финского залива у города Приморска и поселков Ермилово, Балтийское и Карасёвка выступает ООО «Приморский УПК». Компания, по данным «СПАРК Интерфакс», принадлежит петербургскому предпринимателю Илье Траберу и его партнёрам Рамису Дебердееву, Владимиру Даниленко, Сергею Пупко и Артёму Бегуну. Запланированный объём инвестиций – 90,6 млрд рублей.