В Шушарах «Хёндэ» прокатил на капоте полицейского. Так мог развлекаться сын бизнесмена, причастного к строительству технопарка «Пулковские звёзды»

В Пушкинском районе Петербурга водитель на просьбу предъявить документы решил газовать, несмотря на стоящего перед машиной полицейского. Теперь нетрезвое утро сына петербургского предпринимателя может закончиться уголовным делом.

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, около шести утра к отделу полиции на улице Первомайской в Шушарах подъехал синий «Хёндэ Солярис». Машиной управляла женщина, она припарковалась на свободном парковочном месте. Внезапный утренний визит озадачил дежурного, сотрудники направились к автомобилю.

При виде людей в форме на передних сиденьях произвели рокировку. За руль сел молодой человек в капюшоне и брюках с белыми лампасами. Полицейские попросили заглушить двигатель и показать документы. Один из напарников встал перед машиной, загородив ей выезд. Это не помешало водителю нажать на газ. После недолгой поездки на капоте полицейский спрыгнул на землю, а нарушитель поспешил скрыться.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что машину остановили спустя пару часов на улице Школьной в Шушарах. Нетрезвого водителя задержали, в отношении него составили два административных протокола.

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«Материалы по факту наезда на сотрудника полиции переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. Пострадавшему сотруднику полиции медицинская помощь не потребовалась. Нарушитель отпущен под обязательство о явке», — добавили в ведомстве.

По данным «Фонтанки», управлял синим «Хёндэ» 21-летний петербуржец Никита Гамзов. Машина принадлежит его отцу Роману. Бизнесмен известен своим участием в неудачной попытке строительства технопарка «Пулковские звёзды» стоимостью 6 млрд рублей. Гамзов руководил ООО «УК «Пулковские звезды». Компания являлась 100%-ой «дочкой» ООО «Грофорт», которое обанкротилось. Сейчас Гамзов владеет «ОТК Групп», специализирующейся на услугах таможенного консалтинга компаниям, занимающимся торговлей и управлением имуществом.