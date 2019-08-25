В больнице, где отказались принимать пациентку из-за окончания смены, работают следователи

Следственный комитет по Тюменской области начал доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что в местной больнице якобы отказались оказывать медицинскую помощь пациентке с отеком легких. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о том, что утром в воскресенье девушку привезли в больницу Водников в Тюмени, однако медики не приняли пациентку, сославшись на окончание смены. Инцидент был зафиксирован на видео. Девушку пришлось везти в другую больницу, там ей помогли.

«В настоящее время следователи регионального СКР выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СК.

Департамент здравоохранения региона также проводит свою проверку этого инцидента.