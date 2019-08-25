В Исаакиевском соборе приказ директора музея вступил в противоречие с благословением патриарха. Смена времени богослужения может вызвать конфликт

Приход Исаакиевского собора объявил об изменении времени проведения церковных служб с 1 сентября по благословению патриарха Кирилла. В администрации государственного музея-памятника об этом ничего не знают: в официально утвержденном директором Исаакиевского собора расписании на сентябрь о переменах нет ни слова.

«Дорогие братья и сестры! По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 1 сентября 2019 года в Исаакиевском соборе изменяется время начала богослужений: 10-00 — литургия, 17-00 – вечернее богослужение», – говорится в группе прихода «ВКонтакте». Сейчас литургии по будням начинаются в 8 утра, а в субботу и воскресенье — в 9 утра. Вечернее богослужение проходит с 16 часов. «Сегодня на литургии батюшка объявил, что с 1 сентября расписание богослужений изменится, это официальная информация», – сообщили «Фонтанке» в приходе Исаакиевского собора. Но в музее придерживаются другого мнения. «Директор ГМЗ «Исаакиевский собор» уже подписал приказ о богослужениях на сентябрь, в нем расписание остается прежним», – говорит пресс-секретарь музея Игорь Стахеев.

Напомним, что музей-памятник «Исаакиевский собор» открыт для посещения ежедневно, кроме среды, с 10:30 до 18 часов. Ранее расписание утренних богослужений было составлено таким образом, чтобы литургии проходили до того, как Исаакиевский собор откроется для желающих посетить его как музей. Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ вызвал серьезный общественный резонанс и был поставлен на паузу.