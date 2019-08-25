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25.08.2019 14:39
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Принцесса из ящика. Собачка-гипнотизер — всё российского телевидения

Британка с черным шпицем на руках «усыпила» 15 человек в студии телепередачи «Удивительные люди». За собачкой-гипнотизером стоит целая бизнес-империя, а телеведущим Киселеву и Соловьеву, судя по реакции зрителей, пора волноваться.

Принцесса из ящика. Собачка-гипнотизер — всё российского телевидения

скриншот видео с сайта russia.tv

Фрагмент выпуска телепередачи «Удивительные люди», опубликованный в «Инстаграме», разорвал «Твиттер». Мы собрали главное: о практической пользе, культурном значении и вероятном будущем этого феномена.

Кристина Леннон — 44 года, уроженка города Лидс, Великобритания, профессиональный психолог. Утверждает, работает коучем, обучая предпринимателей, как стать «лучшей версией себя». Путешествует по телепередачам разных стран мира (их в портфолио дамы с собачкой уже около сорока) с черным шпицем по кличке Принцесса и показывает, как животное гипнотизирует людей.

скриншот с сайта krystynalennon.co.uk

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Принцесса — 8 лет, немецкий шпиц, гипнотизер. Её нашли на ферме по разведению собак, где она безостановочно рожала щенков и была обречена на скорую смерть. Собачку спасли от репродуктивной эксплуатации и взяли в семью. А через некоторое время Кристина, поедая сэндвич, заметила, что Принцесса пристально на нее смотрит. У шпица открылся талант гипнотизировать людей. Госпожа Леннон рассказала, что Принцесса своим гипнозом даже помогла ее дочери избавиться от депрессии после расставания с молодым человеком.
Сюжет с собачкой-гипнотизером вышел в эфир еще 23 сентября 2018 года, в четвертом выпуске третьего сезона «Удивительных людей», и прошел абсолютно незамеченным для широкой публики

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Все изменилось в тот день, когда фрагмент видео догадались опубликовать в официальном «Инстаграме» телеканала

Волшебная сила социальных сетей за сутки сделала то, чего телеэфир не сумел за год: ролик стал вирусным и взорвал Рунет с лейтмотивом «совсем они там в своем зомбоящике офигели».
Собака-гипнотизер — это круче, чем проверка системы оповещения:


Принцесса делает жизнь мужчин лучше:


Спасает от алкоголизма:


Расслабляет без химии:


Заставляет стремиться к большему:


И вспомнить классиков:


А еще доказывает, что с «лихих 90-х» многое в стране изменилось:

Фото: скриншот с сайта twitter.com

Собака-гипнотизер — наше все:


Собака-гипнотизер — лучшее решение для всех проблем разом:


А еще она может оказаться коварной политической технологией:

Фото: скриншот с сайта twitter.com

И… преемником!
Фото: скриншот с сайта twitter.com

И вообще это новый поворот в деле Скрипалей:


От собаки-гипнотизера может быть практическая польза в повседневной жизни:


Шпицу-гипнотизеру нашли идеального партнера для будущих телепередач:

Фото: скриншот с сайта twitter.com

Те, кто все пропустил, уточняют, ту ли передачу они посмотрели:
Фото: скриншот с сайта twitter.com

Принцессе прочат серьезную карьеру на российском телевидении. Возможно, она даже купит дачу в Коктебеле:
Фото: скриншот с сайта twitter.com

Владимиру Соловьеву, похоже, пора волноваться


 
Потому что собака-гипнотизер задает новую планку в развитии отечественного ТВ:


Если есть собака-гипнотизер, значит, где-то должна быть и собака-психиатр!

Фото: скриншот с сайта twitter.com

Собака-гипнотизер на свадьбе. И конкурсы интересные:
Фото: скриншот с сайта twitter.com

И напоследок — импортозамещение. Наш ответ шпицу-гипнотизеру — российская (российское??) чихуахуа-гипнотизер. Осторожно, фото!

И вообще, хватит уже ругать наше телевидение. Оно самое гуманное в мире.

На шоу Britain's Got Talent на родине госпожи Леннон и на китайской передаче Challenge Impossible испытуемые падали прямо на пол, подушек им не подстелили.


Венера Галеева
«Фонтанка.ру»

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