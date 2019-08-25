Принцесса из ящика. Собачка-гипнотизер — всё российского телевидения

Британка с черным шпицем на руках «усыпила» 15 человек в студии телепередачи «Удивительные люди». За собачкой-гипнотизером стоит целая бизнес-империя, а телеведущим Киселеву и Соловьеву, судя по реакции зрителей, пора волноваться.

скриншот видео с сайта russia.tv

Фрагмент выпуска телепередачи «Удивительные люди», опубликованный в «Инстаграме», разорвал «Твиттер». Мы собрали главное: о практической пользе, культурном значении и вероятном будущем этого феномена.

Кристина Леннон — 44 года, уроженка города Лидс, Великобритания, профессиональный психолог. Утверждает, работает коучем, обучая предпринимателей, как стать «лучшей версией себя». Путешествует по телепередачам разных стран мира (их в портфолио дамы с собачкой уже около сорока) с черным шпицем по кличке Принцесса и показывает, как животное гипнотизирует людей.



Принцесса — 8 лет, немецкий шпиц, гипнотизер. Её нашли на ферме по разведению собак, где она безостановочно рожала щенков и была обречена на скорую смерть. Собачку спасли от репродуктивной эксплуатации и взяли в семью. А через некоторое время Кристина, поедая сэндвич, заметила, что Принцесса пристально на нее смотрит. У шпица открылся талант гипнотизировать людей. Госпожа Леннон рассказала, что Принцесса своим гипнозом даже помогла ее дочери избавиться от депрессии после расставания с молодым человеком.

Сюжет с собачкой-гипнотизером вышел в эфир еще 23 сентября 2018 года, в четвертом выпуске третьего сезона «Удивительных людей», и прошел абсолютно незамеченным для широкой публики

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Все изменилось в тот день, когда фрагмент видео догадались опубликовать в официальном «Инстаграме» телеканала

Волшебная сила социальных сетей за сутки сделала то, чего телеэфир не сумел за год: ролик стал вирусным и взорвал Рунет с лейтмотивом «совсем они там в своем зомбоящике офигели».

Собака-гипнотизер — это круче, чем проверка системы оповещения:

СОБАКА ГИПНОТИЗЁР! ПОВТОРЯЮ СОБАКА ГИПНОТИЗЁР! ЭТО НЕ УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА pic.twitter.com/jaJT4SRN3R — Roma Tonik (@ZimniiVeter) August 23, 2019



Принцесса делает жизнь мужчин лучше:

Извини, любимая, но пёс-гипнотизёр внушил мне пойти за пивчарой. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) August 24, 2019



Спасает от алкоголизма:

Собака гипнотизёр загипнотизировала меня вчера и я не смог допить своё холодное бодрящее пиво...

спасибо ТеЛеВиДеНиЕ — Влага и однокоренные (@evan_escense) August 24, 2019



Расслабляет без химии:

Из-за расписания инта весь день чувствую себя так, как будто на меня смотрит собака-гипнотизёр. — Митяй (@instamityay) August 23, 2019



Заставляет стремиться к большему:

Другого телевидения у России для вас нет:pic.twitter.com/KspyPutupJ — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) August 23, 2019



И вспомнить классиков:

Шпиц – гипнотизер!???? Товарищ Воланд, вам пора вернуться в Москву, вам будет интересно и весьма. https://t.co/T5AXN4sq2y — Дочь маминой подруги ?? |?| ?? (@PanDarusha) August 23, 2019



А еще доказывает, что с «лихих 90-х» многое в стране изменилось:



Фото: скриншот с сайта twitter.com

Собака-гипнотизер — наше все:



Собака-гипнотизер — лучшее решение для всех проблем разом:

Хочу чтоб страной правила собака-гипнотизер. Все лучше, чем сейчас — Док (@kept_your_jaws) August 24, 2019



А еще она может оказаться коварной политической технологией:



Фото: скриншот с сайта twitter.com

Фото: скриншот с сайта twitter.com

И… преемником!И вообще это новый поворот в деле Скрипалей:

Отлично ! Великобритания гнобит Россию из-за Скрипалей, а федеральный канал рекламирует британские шоу) https://t.co/yxwCpcliEj — BoichenkoSergey (@Sergulion) August 24, 2019



От собаки-гипнотизера может быть практическая польза в повседневной жизни:

Собака гипнотизер – звучит как будто из очень тупой объяснительной из за опоздания на работу. — Гаер Андрей (@Micromolekyla13) August 23, 2019



Шпицу-гипнотизеру нашли идеального партнера для будущих телепередач:



Фото: скриншот с сайта twitter.com

Фото: скриншот с сайта twitter.com

Фото: скриншот с сайта twitter.com

Те, кто все пропустил, уточняют, ту ли передачу они посмотрели:Принцессе прочат серьезную карьеру на российском телевидении. Возможно, она даже купит дачу в Коктебеле:Владимиру Соловьеву, похоже, пора волноваться

А пусть «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведёт собака-гипнотизёр, а не собственно @VRSoloviev — евразийская выдра (@Madest88) August 23, 2019





Потому что собака-гипнотизер задает новую планку в развитии отечественного ТВ:

Думали, что собака-гипнотизёр – это дно? Нет, снизу уверенно постучало хреНТВ с запредельным уровнем дебилизма. https://t.co/1Phro0XORk — Михаил (@Midved_NN) August 24, 2019



Если есть собака-гипнотизер, значит, где-то должна быть и собака-психиатр!



Фото: скриншот с сайта twitter.com

Фото: скриншот с сайта twitter.com

Собака-гипнотизер на свадьбе. И конкурсы интересные:И напоследок — импортозамещение. Наш ответ шпицу-гипнотизеру — российская (российское??) чихуахуа-гипнотизер. Осторожно, фото!

Только скажите мне, что шпиц-гипнотизер — это розыгрыш: Фото: скриншот с сайта twitter.com Взрыв праведного гнева в российских социальных сетях можно расценить и как признак неведения. Собака-гипнотизер — феномен, известный в просвещенной Европе с 1995 года https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnodog. Именно тогда сенсацией в мировой прессе стал лабрадор Оскар, гипнотический дар которого раскрыл психолог Хью Леннон — родной дядя Кристины. Рассказ про Оскара даже печатали в оксфордских учебниках английского языка для иностранцев. В 2001 году пес ослеп, и его пришлось заменить другой собакой. А в 2014 году семейный бизнес перешел Кристине Леннон, которая сделала звездой шоу шпица Принцессу.

И вообще, хватит уже ругать наше телевидение. Оно самое гуманное в мире.

На шоу Britain's Got Talent на родине госпожи Леннон и на китайской передаче Challenge Impossible испытуемые падали прямо на пол, подушек им не подстелили.



Венера Галеева

«Фонтанка.ру»