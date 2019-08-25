В Пушкине пенсионерка разрешила незнакомке посмотреть счётчики. После визита 200 тысяч сбережений превратились в бумажки

Пожилая дама доверилась работнице ЖКХ в Пушкине. Разглядеть подменённые на банкноты «банка приколов» купюры удалось не сразу.

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне с заявлением в полицию обратилась 90-летняя пенсионерка. Горожанка рассказала о визите незнакомки. Дамочка в тёмном плаще заявилась в квартиру на бульваре Толстого 19 августа, представилась работницей коммунального хозяйства и заверила, что нужно проверить счётчики. Общение вышло на денежный вопрос. Когда фейковая работница ЖКХ ушла, хозяйка квартиры вгляделась в собственные сбережения и вместо 200 тысяч рублей увидела сумму в 260 тысяч в банкнотах из «банка приколов».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»)», — добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.