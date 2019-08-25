Пожилая дама из Китая зашла в Эрмитаж. Вышла туристка с потерей в 200 тысяч рублей

Китаянка в возрасте стала жертвой ловких рук в центре Петербурга. Кто и когда залез в рюкзак, дама не заметила.

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне днём в полицию обратилась 69-летняя туристка из Китая. По словам иностранки, она пошла на экскурсию в Эрмитаж. Через некоторое время после прогулок между произведениями искусства заглянула в рюкзак и там не нашла кошелька.

Воры забрали 3000 наличных в юанях (около 27 тысяч рублей) и три банковские карты. Затем со счета приезжей списали 197 тысяч рублей.

«По факту произошедшего проводится проверка. Полицией приняты все необходимые меры к установлению и задержанию злоумышленников», — добавили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.