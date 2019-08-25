«Послал меня за плеером и дисками». Жена рассказала о состоянии актера и музыканта Мамонова после госпитализации
Актер и музыкант Петр Мамонов находится в стабильном состоянии в реанимации. Об этом 25 августа ТАСС сообщила его жена Ольга.
«Врачи говорят, что состояние стабильное, он в реанимации. Сегодня утром позвонил и послал меня за плеером и дисками. Сказал, что хочет послушать музыку и проповеди отца Дмитрия Смирнова», – рассказала она агентству.
Ольга Мамонова подтвердила, то все ближайшие концерты ее супруга отменяются.
Напомним, накануне стало известно, что Петр Мамонов госпитализирован с диагнозом «инфаркт миокарда».
Справка:
Петр Мамонов родился в 1951 году в Москве. В начале восьмидесятых основал рок-группу «Звуки Му». Первое публичное выступление на сцене состоялось в 1984 году. Популярность пришла во второй половине 80-х годов прошлого века. В начале 1990-х стартовала актерская карьера Мамонова — в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз» он сыграл саксофониста-алкоголика. Также играл в театральных постановках, ставил моноспектакли. В 2000-е годы самыми заметными фильмами Мамонова стали «Пыль», «Остров» и «Царь».