«Послал меня за плеером и дисками». Жена рассказала о состоянии актера и музыканта Мамонова после госпитализации

Актер и музыкант Петр Мамонов находится в стабильном состоянии в реанимации. Об этом 25 августа ТАСС сообщила его жена Ольга.

«Врачи говорят, что состояние стабильное, он в реанимации. Сегодня утром позвонил и послал меня за плеером и дисками. Сказал, что хочет послушать музыку и проповеди отца Дмитрия Смирнова», – рассказала она агентству.

Ольга Мамонова подтвердила, то все ближайшие концерты ее супруга отменяются.

Напомним, накануне стало известно, что Петр Мамонов госпитализирован с диагнозом «инфаркт миокарда».