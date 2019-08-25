Технологии
В России готовят замену «кукурузнику». Стало известно о создании нового самолета
В России будет создан новый региональный самолет вместимостью от 9 до 14 человек на смену легендарному Ан-2 («кукурузник», или «Аннушка»). Об этом 25 августа пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.
Ранее планировалось, что на замену кукурузнику выйдет одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал».
«ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет», — пояснили агентству в Минпромторге.
Такой самолет необходим для «повышения транспортной доступности отдаленных регионов России», – уточнили в ведомстве. Точных сроков его создания там не уточнили, однако, по информации в СМИ, речь идет о 2021 годе.
Справка:
Ан-2 («Аннушка», «кукурузник») – советский многоцелевой самолет. Используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолёт. Внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолёт, который выпускается уже более 70 лет.