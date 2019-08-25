В России готовят замену «кукурузнику». Стало известно о создании нового самолета

В России будет создан новый региональный самолет вместимостью от 9 до 14 человек на смену легендарному Ан-2 («кукурузник», или «Аннушка»). Об этом 25 августа пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство промышленности и торговли РФ.

Ранее планировалось, что на замену кукурузнику выйдет одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал».

«ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет», — пояснили агентству в Минпромторге.

Такой самолет необходим для «повышения транспортной доступности отдаленных регионов России», – уточнили в ведомстве. Точных сроков его создания там не уточнили, однако, по информации в СМИ, речь идет о 2021 годе.