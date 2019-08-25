СМИ: Лидеры стран «Большой семерки» выступили за развитие сотрудничества с Россией. Но восстанавливать G8 не собираются

Лидеры стран G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США) во время переговоров на саммите в Биаррице согласились, что нужно развивать сотрудничество с Россией. Об этом 25 августа пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на AFP.

При этом источники агентства подчеркнули, что восстанавливать формат G8 с участием России пока рано. «Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, но … для реинтеграции пока не пришло время»,— заявил собеседник AFP.

Напомним, ранее восстановить «Большую восьмерку» с участием России предложил президент США Дональд Трамп. Его поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. Против выступили Великобритания, Германия и Канада. Трамп уже предположил, что он может пригласить Владимира Путина на следующий саммит G7 в качестве гостя.