Табун лошадей на трассе под Петербургом испугал водителей. Владельцы пока не нашлись

Около десятка лошадей в Гатчинском районе Ленобласти утром 25 августа выбежали на проезжую часть и заставили нервничать водителей. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы.

Лошадей заметили в районе 10:30 утра у деревни Зайцево, бежали они в сторону Большого Верево. Очевидцы предполагают, что животные могли убежать из одной из близлежащих конюшен. Однако изданию 47news владельцы местных конных клубов заявили, что у них никто не сбегал.

Из-за табуна на дороге утром образовался затор, однако сейчас, согласно данным «Яндекс. Пробок», дорога уже свободна.