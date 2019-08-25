Прогулка с собакой закончилась пальбой под Петербургом. Газовый пистолет и обрез не помогли агрессору

В Выборгском районе Ленобласти выпивший мужчина стрелял по оппоненту из газового пистолета и обреза, но в результате сам оказался в больнице. Подробности истории 25 августа описывает 47news.

По данным издания, накануне утром на Четвертой Заречной улице в Выборге поссорились соседи. Женщина выгуливала собаку на лужайке, что и расстроило ее соседа. На происшествие она пожаловалась своему мужу.

64-летний выборжанин вечером решил разобраться с ситуацией по-своему: к соседу он пошел с газовым пистолетом. Однако во время ссоры оружие у него из рук вырвали и пообещали вернуть, когда агрессор протрезвеет.

Мужчина на этом не успокоился — дома у него нашелся обрез, с которым он совершил уже повторный визит к соседу, Впрочем, с похожим результатом — ружье у него отобрали, связали и даже нанесли травмы, с которыми нервный мужчина и отправился в больницу.

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У пострадавшего полицейские изъяли небольшой арсенал: газовый пистолет и шесть патронов в нему, обрез, 11 патронов к ружьям разных марок,

В пресс-службе главка МВД сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.