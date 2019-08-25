«У нас осталось дежурить пять минут». Медики отказались принимать девушку с отеком Квинке, потому что у них заканчивалась смена

В Тюмени разгорается скандал из-за поведения медиков, отказавшихся принимать в больницу девушку с отеком Квинке. Об этом 25 августа пишет издание 72.ru.

Об инциденте им рассказал читатель, который пытался сдать свою девушку с аллергическим отеком легких в больницу Водников. Разговор с медиками был заснят на видео.

«— Кто капать-то ее будет? — задается вопросом медсестра.



— А что я могу сейчас сделать? Ну работайте... — отвечает неизвестный мужчина.



— Ну отек Квинке... Вы думайте головой, когда везете, — возмущается медсестра.



— Я еду по терапии. Вы сегодня еще дежурите! — отвечает мужчина.



— И что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут. Везете такой диагноз, — продолжает негодовать медсестра. — Ее наблюдать надо. Вы еще дерзите.



— Я не дерзю. Я просто говорю... — отвечает мужчина.



— Что просто? Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум», – цитирует издание разговор.

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В результате девушку пришлось срочно отвозить в другую больницу. В департаменте здравоохранения региона уже заявили, что будут разбираться в ситуации и накажут виновных.

«Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района. Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания», — заявили 72.ru чиновники.

При этом журналисты отмечают, что это все же не первый скандал с больницей Водников. Ранее пациенты жаловались, в частности, на антисанитарию в палатах.