В Горелово вор покусился на пожертвования в храме. Его попыталась остановить прихожанка

Ювелирное золото приманило грабителя в храм в Красносельском районе Петербурга. Мужчину схватили за руку, но удержать не смогли.

Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, накануне днём с заявлением в полицию обратилась председатель приходского совета прихода преподобного Алексия в Горелово. Женщина рассказала о нечестивом горожанине, который пару дней назад во время молитвы в храме на улице Коммунаров, 145, начал снимать с иконы пожертвованные золотые украшения.

Грабителя заметили и попытались остановить фразой «Что вы делаете?» Когда мужчина резко направился к двери, его схватила за руку одна из прихожанок. В ответ она получила угрозу о расправе и отпустила руку. Беглец так спешил, что потерял припрятанный в кармане нож.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», отметили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.