Аварию на Литейном сотворили таксисты. Один лишён прав, другой зарядился наркотиками. ДТП попало на видео

Пострадавшие в аварии на Литейном проспекте девушки добирались до дома на такси. Водители обеих машин оказались ненадёжными.

Как сообщает «Дорожный инспектор» 25 августа, 33-летний водитель «Лады Весты» сел за руль под психотропом. У 25-летнего мужчины, управлявшего «Хёндэ Солярис», не нашлось документов. Автомобилиста лишили прав в июле за оставление места ДТП.

Столкновение машин произошло около четырёх утра на Литейном проспекте. Пострадали четыре пассажирки. Девушки 19 и 16 лет из «Хёндэ» поступили в больницу в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии. Также врачи спасают жизнь 34-летней пассажирки из «Лады», у её 30-летней попутчицы диагностировали травмы средней тяжести.