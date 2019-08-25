В Абхазии стартовали самые конкурентные выборы президента в истории. У Москвы нет «своего кандидата»

В Абхазии 25 августа утром началось голосование на выборах президента. В них принимает участие рекордное для страны количество кандидатов — девять. Ранее в выборах участвовали максимум три-четыре кандидата.

По данным ЦИК Абхазии, проголосовать смогут около 118 тысяч избирателей (всего в стране живут 240 тыс. человек). Отметим, изначально выборы были назначены на 21 июля, их пришлось перенести из-за болезни оппозиционера Аслана Бжании. Однако в итоге он вовсе отказался от участия.

Как пишет РБК со ссылкой на эксперта ИМЭМО РАН Александра Крылова, у России нет фаворитов на этих выборах. Предпочтительной выглядит кандидатура действующего главы государства Рауля Хаджимбы. Однако когда Владимир Путин встречался с ним 6 августа, российский президент не стал напрямую поддерживать Хаджимбу, а только понадеялся, что «выборы будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике». В конечном счете, уверены эксперты, любой кандидат будет дружить с Россией, учитывая сложившиеся между странами связи.