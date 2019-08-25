Две смерти подростков с одного мопеда. Под Петербургом двухколёсный встретил столб

Смертельная авария произошла в Киришском районе Ленобласти. Катание на мопеде закончилось столкновением со столбом.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 25 августа, накануне в 22:30 в посёлке Будогощь мопед «Лифан» двигался по улице Советской и врезался в фонарный столб. 17-летний водитель и 15-летняя пассажирка получили смертельные травмы и скончались до приезда скорой помощи.