Российский боксер Сергей Ковалев техническим нокаутом защитил титул чемпиона мира

Российский спортсмен Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Поединок с британцем Энтони Ярдом прошел вечером 24 августа в Челябинске.

Ковалев в первой половине боя не форсировал события и по большей части выжидал. Ярд также осторожничал и действовал на контратаках. Начиная с шестого раунда, противники сближались, а в восьмом стало заметно, что оба соперника устали. В 11-м раунде Ковалев смог воспользоваться измотанностью противника и нокаутировал британца.

Уронил британца левым прямым: Сергей Ковалёв нокаутировал Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе pic.twitter.com/lqh0l3afne — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 24, 2019

36-летний Сергей Ковалев провел 38 боев, из них в 34-х победил (29 нокаутом), в 3 потерпел поражение и один поединок свел к ничьей.