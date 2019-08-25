СМИ: В Берлине россиянин из Чечни убил грузина. Подозреваемый пытался скрыться на велосипеде

В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин. Об этом сообщили в твиттере местной прокуратуры.

Там уточнили, что подозреваемому 49 лет, его удалось задержать неподалеку от места убийства. Мужчина пытался скрыться на велосипеде. Полиция изъяла и средство передвижения, и орудие убийства.

По данным немецких СМИ, подозреваемый — уроженец Чечни. А убит якобы был гражданин Грузии Зелимхан К., который уже несколько лет жил в Берлине вместе со своей семьей. Berliner Kurier пишет, что Зелимхан якобы выступал переговорщиком между грузинскими силовиками и чеченскими боевиками во время столкновения в 2012 году в ущелье Лопота. У него были необходимые связи, поскольку во время второй чеченской войны он выступал на стороне боевиков. Его также называют соратником лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова.