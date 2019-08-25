В лобовом ДТП на Литейном пострадали четыре девушки. Управляли автомобилями мужчины

Четыре пассажира пострадали в аварии в центре Петербурга ранним утром 25 августа. Ответственные за манёвр водители вышли из ситуации невредимыми.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около четырёх утра у дома 4 на Литейном проспекте 33-летний водитель «Лады Весты» пытался развернуться и не предоставил преимущество «Хёндэ Солярису» под управлением 25-летнего мужчины.

В результате столкновения госпитализированы с травмами средней и тяжёлой степени пассажирки «Лады» 30 и 34 лет. К медикам также отправлены девушки 19 и 16 лет из «Соляриса».

«Авария похожа на почти лобовую, убиться до тяжелого состояния сзади можно, только если не пристегнуться», — комментируют автолюбители в социальных сетях.