Байкеры «осветили» Невский огнями файеров

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

Пробегом по Невскому проспекту завершился фестиваль «Мотостолица». Участники проехали с зажженными огнями. «Файер-прохвату», как называют такой тип событий байкеры, организаторы присвоили название «Ленинград».

Фестиваль «Мотостолица» проходил в течение всего дня на Манежной площади, его открыл полуденный заезд с участием Аскольда Запашного. Работали разные площадки: в «Шаре смелости» показывали трюки каскадеры, на сцене выступали музыканты (хедлайнерами фестиваля были Александр Устюгов и группа Экибастуз), работали детская площадка и зона виртуальной реальности.