Кандидаты от «Единой России» в Купчино, которых партия сняла с выборов, пожаловались в суд

Глава муниципалитета «Купчино» Михаил Черепанов и трое его соратников, которых избирком снял с выборов по требованию «Единой России» — партии, от которой они баллотировались — обжаловали отмену своей регистрации в суде. Исковые заявления во Фрунзенский районный суд, согласно информации на сайте, поступили 23 августа.

В суд обратились, помимо главы муниципалитета, двое его заместителей — Елена Фомина и Юрий Трубицын, а также помощник Роман Денисенко. Все они шли на выборы в совет Купчино от «Единой России», однако 20 августа партия приняла решение отозвать их кандидатуры. Формальная причина — незаконная агитация: в партии заметили, что Михаил Черепанов пользовался служебным положением и публиковал на сайте муниципалитета поздравления с праздниками от своего лица. Местная газета, которая выходит на деньги муниципального бюджета, тоже активно печатала информацию о работе кандидатов из команды Черепанова, обнаружили в «Единой России». Подобное «применение административного ресурса» партию «дискредитирует», а потому кандидатов нужно отозвать, говорится в решении президиума политсовета петербургского отделения ЕР. На основании этого документа 22 августа территориальный избирком №23 Фрунзенского района отменил регистрацию Михаила Черепанова и членов его команды.

В тот же день статуса кандидатов избирком лишил еще двоих единороссов, близких к главе Купчино: его помощника Антона Лосева и Елену Радзиевскую. Однако от них исковых заявлений с требованием отменить решение комиссии в суд не поступало.