Ветеран ВОВ погиб от кулаков. Нападавший искал деньги на наркотики

В Калужской области задержали предполагаемого убийцу ветерана Великой Отечественной войны. Причиной нападения стал поиск денег на наркотики.

Как сообщили в Следственном комитете России 24 августа, погибшего 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны нашли четыре дня назад в своей квартире в городе Малоярославец. Жертве нанесли не менее десяти ударов по голове и телу.

По информации следствия, 34-летний задержанный употребляет наркотики. Мужчина напал на пенсионера, чтобы похитить его сбережения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).