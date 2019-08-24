Тренерский штаб «Зенита» связал поражение от «Уфы» с отсутствием Семака

Отсутствие из-за дисквалификации главного тренера «Зенита» Сергея Семака повлияло на результат матча с «Уфой», считают в команде. Петербургский клуб уступил 24 августа со счетом 0-1.

«Конечно, на результате матча сказалось отсутствие Семака», – сказал тренер «Зенита» Игорь Симутенков после игры в эфире «Матч ТВ». При этом он отметил, что команда сыграла хуже своих возможностей, и назвал победу «Уфы» заслуженной.

Ранее «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне от «Уфы» со счетом 0-1. Сергей Семак наблюдал за игрой с трибун, отбывая дисквалификацию. Подробнее о матче читайте в материале «Фонтанки».