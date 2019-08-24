Стали известны результаты первой компьютерной томографии захлебнувшейся 12-летней Алисы из Петербурга

Главный детский анестезиолог-реаниматолог Санкт-Петербурга Владимир Копылов рассказал об итогах первой компьютерной томографии (КТ) 12-летней Алисы, которая захлебнулась в турецком отеле почти неделю назад. Ее результаты не слишком обнадеживают — даже доставить девочку на процедуру оказалось проблемой.

По словам Копылова, турецкие врачи утром 24 августа сообщили ему с коллегами, что предпринятая ими попытка переключить Алису на другой аппарат ИВЛ для транспортировки на КТ не удалась. Наблюдалось падение артериального давления и снижение насыщенности крови кислородом. Российским медикам удалось договориться о том, что следующая попытка будет предпринята в их присутствии. В результате пациентка перенесла перемещение и саму КТ без осложнений, но ее результаты лишь подтвердили крайнюю тяжесть состояния.

Вместе с тем, возможность транспортировки в Петербург бортом МЧС может появиться в течение нескольких дней при условии, что не будет новых осложнений, уточнил Копылов.