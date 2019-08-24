Робот Фёдор продолжает прокрастинировать в космосе. Новую стыковку с МКС назначили на вторник

Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту попробуют снова пристыковать к МКС в ночь на 27 августа. Для этого придется «подвинуться» другому аппарату.

О планируемой дате новой попытки пристыковаться Центр управления полетами сообщил 24 августа в ходе переговоров с экипажем МКС. Ранее сообщалось, что стыковка назначена на понедельник, 26 августа. При этом появился новый сценарий: «Союз МС-13» могут перестыковать к модулю «Поиск», чтобы освободить для корабля Федора узел служебного модуля «Звезда».

Ранее стало известно, что «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. Сообщалось, что в случае провала второй попытки, корабль могут затопить вместе с Федором.