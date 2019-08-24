«Это обязательно переведут в политическую плоскость». Украинский боксер Усик отказался от боев с россиянами

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что не будет проводить бой против россиянина Андрея Федотова. Об этом 24 августа пишет УНИАН.

Усик напомнил, что он ранее уже отказывался от боя с другим россиянином — Александром Поветкиным.

«Не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно <…> Я не хочу этой грязи. Не нужно никакого хайпа, мол, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец... Никакой не красавец, просто не хочу этого, простите, ***, которое будет литься с обеих сторон», — заявил украинский спортсмен.

Отметим, Усика ранее не раз подвергали критике на Украине — в частности, за поездки в Крым (боксер является уроженцем Симферополя).