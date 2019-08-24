"У четырёх тренеров "Зенит" без очков". Семак увидел поражение с трибун

Футболист-рыба, дисквалифицированный Сергей Семак и историческое поражение: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги вояжа «Зенита» на искусственное поле стадиона «Нефтяник» в Уфе.

Олег Яровиков/Коммерсантъ

«Уфу» последние пару сезонов основательно лихорадило. Напомним, что под руководством Семака клуб из Башкирии добился лучшего результата в своей истории и квалифицировался в отборочные раунды Лиги Европы. Затем последовали звонки Алексея Миллера, и семья Семака вернулась в самый северный город-миллионер. Руководство «Уфы» не стало приглашать специалиста со стороны, а сделало ставку на внутренние резервы: после ухода Семака клуб возглавил его помощник Сергей Томаров. Самостоятельная карьера у Томарова не задалась и уже осенью 2018 года последовала предсказуемая отставка. Следующим главным тренером стал ученик Курбана Бердыева Дмитрий Кириченко. Экс-таранный форвард продержался у руля до конца марта: 27 марта Кириченко сменил его коллега по сборной России, автор самой громкой цитаты в истории отечественного футбола в 21 веке Вадим Евсеев.

Для покорителя ирландцев «Уфа» стала третьим местом самостоятельной работы: будучи главным тренером «Амкара» Евсеев отбирал очки у «Зенита» Роберто Манчини, затем работал с хабаровским СКА. Именно Евсеев справился с поставленной задачей и уберег «Уфу» от вылета из РПЛ. В первом полноценном сезоне в качестве главного тренера клуба из Башкирии Евсеев занимал 10 место и шел стабильно: после 6 туров 2 победы, 1 ничья, 3 поражения, разница забитые-пропущенные 8-8. В предыдущем туре дома был обыгран один из лидеров чемпионата «Ростов».

В минувшее трансферное окно «Уфа» существенно обновилась: команду покинули лидеры Игорь Дивеев (ушел в ЦСКА), Дмитрий Живоглядов (в «Локомотив»), Иван Пауревич (в «Зандхаузен»), Азамат Засеев (в «Аланию»). Новичок «Зенита» защитник Данил Круговой, несмотря на то, что еще сезон проведет в Уфе на правах аренды, против петербургского клуба сыграть не мог.

«Зенит» же временно лишился главного тренера. На минувшей неделе состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, футбольного органа, некогда воспетого Владиславом Радимовым. По итогам бенефиса Семака после матча с «Ахматом» было принято решение дисквалифицировать главного тренера на матч против «Уфы» и еще на один матч — условно. До игры болельщики ломали голову, кто же будет руководить командой в столице Башкирии: Александр Низелик, некогда там работавший с Семаком, Игорь Симутенков, Анатолий Тимощук или Виллиам де Оливейра (бразилец тоже работал с Семаком в «Уфе» и перебрался в «Зенит»).

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Формально главным в технической зоне в итоге оказался ветеран петербургского тренерского штаба Симутенков, хотя перед камерами появлялись все четыре помощника Семака, занявшего место в вип-ложе, неподалеку от генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова. Рядом расположился главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Это оказался его первый в жизни визит в Уфу.

Естественно, после всех слов, сказанных на тему судейства, – а дошло до хокку от Алексея Миллера - особое внимание было приковано к фигуре главного арбитра: назначение на матч получил Сергей Иванов, судья категории ФИФА из Ростова-на-Дону. Иванов обслуживал 16 матчей с участием «Зенита» (8 побед, 4 ничьих и 4 поражения) и в особых скандалах замечен не был. Забегая вперед скажем, что арбитр со своей работой справился.

У «Зенита» все так же травмированы Себастьян Дриусси и Малком, что добавляет головной боли тренерскому штабу: в прошлом туре против «Ахмата» играли Александр Ерохин и Эмилиано Ригони (у аргентинца, к слову, собралась феноменальная статистика: 18 потерь за 83 минуты на поле). Волшебным образом Ригони вновь оказался в стартовом составе: собственно, состав повторил состав на неудачный матч с «Ахматом» : Андрей Лунев в воротах (именно в Уфе воспитанник «Торпедо» провел 9 матчей в элите российского футбола и настолько впечатлил Мирчу Луческу, что в итоге оказался в «Зените»); Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Дуглас Сантонс в обороне; в полузащите Ерохин с Ригони на флангах, Магомед Оздоев и Вильмар Барриос в центре поля; Сердар Азмун и Артем Дзюба в нападении. Важная деталь: колумбийский опорник за стартовые 6 туров умудрился заработать 3 желтых карточки; болельщики переживали: риск получить четвертое предупреждение и пропустить ключевой матч осени против «Спартака» был очень велик.

«Уфа» удивила отсутствием в старте лучшего своего игрока в настоящий момент: Сильвестр Игбун, забивший в прошлом туре два мяча «Ростову», намерен покинуть клуб (ходили слухи о ЦСКА), поэтому в матче против «Зенита» нигериец оказался вне заявки. Евсеев на прямой вопрос «почему форвард вне заявки» ответил: «Он не готов играть».

«Зенит» собрал в столице Башкирии аншлаг: дополнительная квота билетов, выпущенная в продажу днем в субботу, днем в субботу и закончилась.

«Уфа» начала без стеснения: уже в начале первого тайма обладатель самой неординарной фамилии на поле Кэтэлин Карп после чудовищного обреза Смольникова вышел на ударную позицию, Лунев с опасным ударом справился. При этом история взаимоотношений команд, мягко скажем, не в пользу башкирского клуба: из 10 матчей против «Зенита» 3 ничьи, 7 поражений. На 15 минуте петербуржцы ответили своим голевым моментом: Оздоев здорово навесил с левой ноги, Дзюба пробил головой, но попал точно в голкипера «Уфы» Александра Беленова.

В середине первого тайма «Уфа» понесла серьезную кадровую потерю: после стыка со Смольниковым Андрей Козлов, главный нападающий в отсутствии Игбуна, получил травму. Вместо него на поле появился словенский форвард Ловро Бизяк. Правда есть версия, что заменили нападающего не из-за травмы, а потому, что тренерский штаб был недоволен игрой форварда. На 30 минуте Азмун с линии штрафной с левой ноги не попал в створ. К этому моменту соотношение по ударам было 5 к 2 в пользу «Зенита».

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Владение мячом по итогам первого тайма составило 33% к 67% в пользу гостей, соотношение по ударам — 3 к 8 в пользу петербургского клуба. Однако именно хозяева после очередного привоза защитников «Зенита» создали самый опасный момент стартовых 45 минут: отдадим должное Луневу, который продемонстрировав невероятную реакцию, отстегнул левую руку и перевел мяч на угловой удар.

Второй тайм начался с невероятного количества обрезов в исполнении петербургского клуба. Один из них закончился опасным ударом по воротам «Зенита»: Лунев опять спас. Тренерский штаб ответил заменой: вместо откровенно не попавшего в игру Ерохина на поле появился Далер Кузяев. На 62 минуте Ригони бил по пустым воротам, но опять не сумел подстроиться под мяч. После очередного углового Дзюба не замкнул подачу на дальней штанге.

Под занавес удивительно тягучей игры тренерский штаб окончательно освежил фланги: вместо антигероя встречи Ригони на поле появился Алексей Сутормин, наделавший немало шуму на прошедшей неделе. На 76 минуте Беленов за затяжку времени получил предупреждение, и по маневру вратаря стало понятно: нулевая ничья устраивает уфимцев. Тем не менее, «Уфа» забила : после очередной ошибки на чужой половине поля «Зенит» потерял мяч, а команда Евсеева разыграла эталонную контратаку. Бизяк протащил мяч по флангу, сделал передачу Даниилу Фомину, который пижонски пробил над вышедшим из ворот Луневым. Этот гол стал для 22-летнего Фомина третьим и вывел его на первое место в списке бомбардиров «Уфы».

«Зенит» ответил выходом на поле Жиркова: правым защитником стал Кузяев, а Сантос сместился в опорную зону. «Зенит» пытался спасти игру. Азмун в эндшпиле матча бил наверняка с 11-метровой отметки, но его удар в прыжке заблокировал румынский защитник Йонуц Неделчару.

Иванов добавил аж 5 минут ко второму тайму. Соотношение по ударам выглядело абсолютно неприличным: 8 к 20 в пользу петербуржцев, но выиграла в итоге «Уфа». Не помог даже гол после 12 углового «Зенита», на который на 96 минуте прибежал спасть отечество Лунев: Беленов после рикошета пытался зафиксировать мяч, получил удар по голове от Азмуна, Оздоев переправил выпущенный мяч в ворота, но Иванов совершенно справедливо назначил штрафной в пользу команды Евсеева. «Уфа» одержала первую победу над «Зенитом» в своей истории, а петербургский клуб потерпел первое — и совершенно заслуженное — поражение в этом чемпионате.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»