Турецкий отель завалили гневными отзывами из-за захлебнувшейся 12-летней Алисы из Петербурга

Турецкий отель Sunhill в Бодруме, в бассейне которого неделю назад в трубу засосало 12-летнюю Алису из Петербурга, столкнулся с волной негатива в Интернете. Сервис отзывов TripAdvisor даже временно прекратил их прием.

«TripAdvisor временно не принимает отзывы об этом объекте, так как он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте. Если Вы хотите поделиться личными впечатлениями от посещения этого объекта, вернитесь на наш сайт через некоторое время», – говорится в сообщении на странице отеля в сервисе.

«Фонтанка» подробно описывала историю, случившуюся с 12-летней Алисой на семейном отдыхе в Турции. Девочку затянуло в трубу бассейна, пять минут она пробыла под водой, ей пять раз запускали сердце, четыре часа везли до больницы.

Накануне петербургские врачи пробились в палату к девочке и убедили турецких коллег изменить методику лечения. Впервые за неделю ребенка отвезли на КТ, результаты которой пока неизвестны. В то же время владелец и директор отеля Sunhill были задержаны. Хотя сразу после ЧП менеджер отеля обвинял родителей в невнимательности к ребенку.