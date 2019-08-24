Кукурузное поле в Подмосковье снова свободно. Самолёт «Уральских авиалиний» распилили и вывезли по частям
Самолёт «Уральских авиалиний», совершивший жёсткую посадку в Подмосковье, полностью разобрали и вывезли с кукурузного поля. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиапроисшествия.
«Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина», – сказали в оперштабе.
Ранее сообщалось, что «чёрные ящики» записали столкновение самолета «Уральских авиалиний» со стаей птиц.
Справка:
15 августа Airbus A321 совершил жесткую посадку в поле с кукурузой вблизи аэропорта «Жуковский». Такое решение было принято после того, как в оба двигателя лайнера попали птицы, и произошло возгорание. Всего на борту самолета находились 226 человек и семь членов экипажа, все остались живы. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России.