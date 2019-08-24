Кукурузное поле в Подмосковье снова свободно. Самолёт «Уральских авиалиний» распилили и вывезли по частям

Самолёт «Уральских авиалиний», совершивший жёсткую посадку в Подмосковье, полностью разобрали и вывезли с кукурузного поля. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиапроисшествия.

«Эвакуация самолета завершена. Последней с поля была вывезена кабина», – сказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что «чёрные ящики» записали столкновение самолета «Уральских авиалиний» со стаей птиц.