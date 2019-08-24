«Зенит» без Семака потерпел первое поражение в сезоне

Поражением для петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч 7 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Уфы» в субботу, 24 августа. Петербуржцы уступили со счетом 0:1.

Единственный гол забил на 79-й минуте 22-летний Даниил Фомин.

«Зенит» проводил матч без главного тренера Сергея Семака, который был дисквалифицирован из-за оскорбления судей в предыдущем матче против «Ахмата». Его обязанности исполнял помощник Игорь Симутенков.

Поражение «Уфе» стало первым для «Зенита» в чемпионате. До этого у петербуржцев были 4 победы и 2 ничьи. Таким образом, «Зенит» с 14 очками по итогам этого тура могут сместить с первого места «Локомотив» или «Краснодар», у которых 13 очков и игра в запасе.