«Зенит» без Семака потерпел первое поражение в сезоне
Поражением для петербургского футбольного клуба «Зенит» завершился выездной матч 7 тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Уфы» в субботу, 24 августа. Петербуржцы уступили со счетом 0:1.
Единственный гол забил на 79-й минуте 22-летний Даниил Фомин.
Уступаем в Уфе #УфаЗенит pic.twitter.com/XLqQehcqMS— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 24, 2019
«Зенит» проводил матч без главного тренера Сергея Семака, который был дисквалифицирован из-за оскорбления судей в предыдущем матче против «Ахмата». Его обязанности исполнял помощник Игорь Симутенков.
Поражение «Уфе» стало первым для «Зенита» в чемпионате. До этого у петербуржцев были 4 победы и 2 ничьи. Таким образом, «Зенит» с 14 очками по итогам этого тура могут сместить с первого места «Локомотив» или «Краснодар», у которых 13 очков и игра в запасе.