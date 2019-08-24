Одного из задержанных в Исаакиевском сквере активистов увезли на скорой. Осматривали его через решетку автозака

Леонид Жариков, задержанный 24 августа в Исаакиевском сквере в связи с акцией против гомофобных преступлений, госпитализирован прямо от отдела полиции. У него повреждена шея.

Как сообщил «Фонтанке» один из организаторов акции Сергей Кийков, Жариков госпитализирован с ушибом шеи и повреждением ключицы. По словам Кийкова, врачи «скорой» сперва осматривали Жарикова через решетку автозака, так как на улицу его не выпускали. Затем его завели в отдел, после чего увезли. Остальные задержанные все еще находятся у первого отдела полиции УМВД Адмиралтейского района на Якубовича, их по очереди заводят в участок.

Напомним, ранее были задержаны 13 человек, среди них журналисты. Полиция прибыла в Исаакиевский сквер, где планировалась серия одиночных пикетов, посвященных замалчиванию преступлений против представителей сексуальных меньшинств.