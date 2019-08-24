Полицейских сделают хорошо различимыми. В Госдуму внесли законопроект о размещении четких идентификационных номеров на форме

Сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который предписывает сотрудникам полиции и Росгвардии в обязательном порядке размещать на форме или амуниции хорошо различимые идентификационные номера при службе в общественных местах. Вопрос о деанонимизации силовиков встал после протестов в Москве.

Как сообщает 24 августа ТАСС, автор законопроекта рассчитывает, что возможность установить личность сотрудника правоохранительных органов «дисциплинирует и предупреждает некорректное поведение, что в итоге служит дополнительной гарантией защиты граждан от произвола». При этом введенный ранее для полиции нагрудный знак Лукина не устраивает, так как блестящая поверхность и мелкий шрифт не позволяли прочесть номер иначе как с близкого расстояния и с определенного угла. Кроме того, знак легко было спрятать за отворотом одежды или амуницией. Для сотрудников Росгвардии таких опознавательных знаков и вовсе не предполагалось.

Ранее аналогичный законопроект на юридическое заключение в ЗакС отправил петербургский депутат Борис Вишневский. Он предложил размещать на форме и шлемах сотрудников, работающих на массовых акциях, индивидуальные номера. Парламентарий также сообщил, что направил проект в аппарат Лукина.