СКА пришел в новый сезон с миллиардом и «канадской» площадкой

Хоккейный клуб СКА представил в Петербурге обновленную команду и новую ледовую площадку канадских размеров. Поможет ли это против ЦСКА, пока непонятно, но в финансовых делах, уверен Роман Ротенберг, петербуржцы снова впереди всех.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Презентация СКА второй год подряд началась с выступления учащейся школы «Ангелы Плющенко» Арины Ротенберг. Девочка за год подросла и научилась новым элементам. Папа ее выступлением, кажется, остался доволен. Продолжила шоу Анна Свирина – экстрагибкая гимнастка. Такое звание спортсменка получила после того, как в феврале 2018 года в программе «Я могу» на Первом канале, сгибаясь назад, лопнула затылком о свою попу 11 воздушных шариков. В этот раз Свирина обошлась без подобных трюков, а жаль.

После представления всех команд, входящих в систему СКА, с речью выступил вице-президент клуба Роман Ротенберг.

– Главный актив СКА – болельщики, которых у нас уже 2 миллиона, и всего 5 миллионов по всей России, – заявил Ротенберг. – По числу зрителей мы стали лучшим клубом КХЛ, а коммерческие доходы достигли одного миллиарда рублей – это самый успешный клуб в Европе на сегодняшний день. Мы уже пять лет подряд завоевывали медали КХЛ, дважды брали Кубок Гагарина. Это самый стабильный клуб. Наш тренерский штаб и игроки сделают все для победы в каждом матче. Мы будем играть на новой площадке – 60 на 26 метров (так называемый канадский стандарт – ред.), уверены, что это пойдет на пользу развитию нашего хоккея. Увеличиваем представительство СКА в сборных – в прошлом году играло 56 человек. Верим, что они продолжат прогрессировать.

Ожидалось, что мероприятие посетит президент СКА Геннадий Тимченко, но его так и не дождались, хотя он даже был в заявке на товарищеский матч «Россия в моем сердце».

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Хоккеисты по очереди поднимались на сцену, надевали свитер, Роман Ротенберг по-отечески поправлял им форму перед фотографированием. Затем игроки уходили обратно в раздевалку. Вратарь Магнус Хелльберг хотел остаться, но ведущие объяснили, что пока ему тут не место.

– У нас задача одна – Кубок Гагарина, будем делать все возможное, чтобы добиться цели, – говорил после пышной презентации нападающий Виктор Тихонов, проводящий уже восьмой сезон в составе СКА. – Я ветеран? Еще иногда собираю шайбы после тренировки, внутри мне лет 18-19. Сил и энергии полно, пока есть шанс играть в хоккей, буду играть. Можно сказать, что в СКА такая суровая молодежь, что шайбы собираю я. Молодежь серьезная, талантливые ребята. Очень здорово себя показали на предсезонке, дошло до того, что уже ветераны шайбы собирают.

По словам Тихонова, настолько тяжелой предсезонки он уже давно не видел. Но все всё понимали, все терпели. Другой нападающий Наиль Якупов прокомментировал уменьшение площадки в Ледовом дворце: ледовая коробка приобретет канадские размеры, став уже на два метра больше.

– Думаю, будет намного быстрее, уже сейчас в матчах видно быстроту. Чем меньше площадка, тем быстрее надо принимать решения, двигаться, на льду становится плотно. Нелегко было и в прошлом году, никто не говорит, что на обычных площадках будет легко. Наша задача играть, а на канадских или других площадках – это уже другой вопрос. Мы должны хорошо делать свое дело.

Новичку Дмитрию Кагарлицкому пришлось объяснять отсутствие голов в контрольных матчах:

– Почему не забиваю? Я забил в буллитной серии, это тоже считается, тем более победный!

Позже Кагарлицкий ответил критикам голом в товарищеской игре «Россия в моем сердце».

В разговоре с новым главным тренером СКА Алексеем Кудашовым не обошлось без вопроса про форварда сборной России Евгения Кузнецова, дисквалифицированного на четыре года за употребление наркотиков.

– Ситуация неприятная, некрасивая, – сказал Кудашов, также возглавляющий сборную России. – Мы можем контролировать только игроков, которые играют в КХЛ. Мы их проверяем, следим за ними. Те, кто приезжает на Чемпионат мира сразу из НХЛ, – не наша зона ответственности. Ничего странного я не замечал.

По поводу СКА Кудашов заявил, что команда практически готова к сезону. На вопрос о том, что в команде переизбыток игроков во всех линиях, наставник заметил, что в прошлом году об этом также говорили, а в какой-то момент было некем играть.

– Сезон длинный, плотный, поэтому будем использовать всех и для глубины состава, и для конкуренции, – объяснил тренер. – Конкуренция должна двигать всех вперёд. У вратарей та же ситуация с конкуренцией. Они тоже не должны расслабляться и должны быть постоянно готовы. Цели и задачи ясны, они не меняются, будем стараться выиграть. Состав постоянно меняется, у нас есть сегодняшний состав, мы идём с ним в бой. Травмы, физическое состояние, конкуренция — всё будет учитываться.

Большие надежды также возлагаются на 25-летнего Владимира Ткачева, который должен заменить уехавшего в НХЛ Никиту Гусева. В контрольных матчах хоккеист проявил себя отлично, много забивал, но Кудашов считает, что пока хвалить его рано.

– На предсезонке знаете, сколько случаев видел, когда игроки чудеса творят, а сезон начинается… Всё сезон покажет, давайте не будем петь дифирамбы, – подчеркнул главный тренер СКА. – Да, он хорошо готов, хорошо играет. Но только сезон покажет. Спокойно отношусь к его результативности, очень рад за него. Но кто вспомнит предсезонку, если в сезоне не будет получаться?

После презентации прошел тот самый товарищеский матч в формате «синие» против «белых».

Уменьшение площадки было отлично заметно по пространству между трибунами и бортиками: зрители стали еще дальше от хоккея. Как рассказали «Фонтанке» в СКА, в клубе всерьез обсуждали идею заполнить пустоту дополнительными местами. Проводились многочисленные консультации со специалистами, была выполнена экспертиза, но в итоге пришли к выводу, что единственный вариант – менять конфигурацию всех трибун, изменяя угол их наклона, а это уже полноценная и очень дорогостоящая реконструкция. Которая вряд ли нужна с учетом планов на строительство новой ледовой арены.

Тимченко должен был играть за «синих», но его так и не дождались. В итоге место президента СКА в первом звене занял главный тренер Алексей Кудашов. Зато за «синих» сыграл Роман Ротенберг. В общем, у «белых» изначально не было никаких шансов. Роман Ротенберг проявил себя как распасовщик, отдав три результативных передачи. Впрочем, без гола вице-президент тоже не ушел. Шайба долго не шла в ворота. В конце матча Ротенбергу дали пробить буллит, но 21-летний вратарь Алексей Мельничук отбил бросок.

«Кто-то только что потерял место в составе», – прокомментировали момент коллеги.

Но еще оставалось несколько секунд. Тогда «Белые» решились на отчаянный шаг: заменили вратаря на шестого полевого. По пустым воротам вице-президент СКА уже не промахнулся.

СКА начнет сезон выездным матчем в Магнитогорске против местного «Металлурга» 2 сентября. Первая домашняя игра пройдет 10 сентября против новосибирской «Сибири».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»