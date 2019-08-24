В деле о налётах на петербургские секс-шопы появилась 80-летняя бабушка. На неё наставили четыре пистолета

Пытавшиеся замаскироваться под силовиков налётчики потерпели фиаско. После нескольких визитов в секс-шопы Петербурга в их карманах набралось чуть больше 100 тысяч рублей. Под дуло пистолета попала даже невинная пенсионерка.

Как рассказали в ГУ МВД по городу и Ленобласти 24 августа, завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых фигурантов, обвиняемых в разбое и покушении на незаконный оборот наркотиков. Трое из команды ранее неоднократно судимы.

В деле фигурируют несколько эпизодов. Налётчики действовали с размахом. В их арсенале хранились по паре пистолетов и автоматов, также костюмы, похожие на форменную одежду сотрудников силовых структур. Несмотря на серьёзную подготовку, уходили приятели, как правило, ни с чем.

В декабре 2017 года автоматчики в масках наведались в офис торфодобытчиков в Тосненском районе Ленобласти. Один из них остался в машине, ещё четверо вооруженных пошли внутрь. Их встретила 80-летняя кассирша, у бабушки забрали 70 тысяч рублей.

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В феврале 2018 года напарники появились в интим-бутике на Литейном проспекте. В кассе оказалось всего 800 рублей, сумму пришлось добирать секс-игрушками. Магазин оценил ущерб в 30 тысяч рублей.

«Спустя несколько дней соучастники организованной группы совершили разбойное нападение на такой же магазин интим-товаров, расположенный на Большом проспекте. Однако интересен тот факт, что злоумышленники инсценировали нападение на продавца-консультанта, который являлся их подельником и был специально трудоустроен в этот магазин. Ущерб составил около 41 тысячи рублей», — добавили в ведомстве.

Также в феврале один из участников группы якобы приобрёл около шести граммов психотропа для продажи и даже успел сделать закладку во дворе на улице Некрасова.

Трое из предполагаемых агрессоров арестованы, ещё двое находятся под подпиской о невыезде. Дело передано в Дзержинский районный суд.