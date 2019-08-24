На Исаакиевской площади задерживают участников одиночных ЛГБТ-пикетов и журналистов. Организаторы говорят, что не успели даже плакаты развернуть

В Исаакиевском сквере идут задержания активистов, которые собрались на серию одиночных пикетов против замалчивания гомофобных преступлений. В автозаке уже более 10 человек.

По данным «Фонтанки» в автозаке 11 активистов и двое журналистов – в том числе, фотограф Давид Френкель. Как рассказал один из задержанных организаторов акции Сергей Кийков, к некоторым применялась физическая сила. По его словам, никто не успел даже развернуть плакаты. «Сказали, что задерживают по какому-то КУСП (книга учета сообщений о происшествиях – прим.) в связи с планируемой акцией по пропаганде гомосексуализма».

Меня задержали за переход дороги в неположенном месте, я стоял на парковке. Когда закидывали в автозак, сказали, что за пропаганду нетрадиционных отношений. В автозаке так pic.twitter.com/XQ4tWRaXFT — Dave Frenkel (@merr1k) August 24, 2019

Тема одиночных пикетов, которые должны были стартовать в 16.00, звучит так: «Замалчивание преступлений против ЛГБТ, а также травля, закреплённая на законодательном уровне». Организаторами стали Сергей Кийков и Артём Казаков, ранее участвовавшие в ЛГБТ-прайде 3 августа на Дворцовой площади, где были задержаны 15 человек.