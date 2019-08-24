«Он даже сам готовил». Женщина в ОАЭ требует развода с мужем, который с ней не спорил

Женщина в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) подала в суд на развод, поскольку муж «душил ее любовью». Об этом пишет издание Khaleej Times.

Женщина подала иск в шариатский суд эмирата Эль-Фуджайра. Она утверждает, что муж излишне добр к ней: он даже сам готовил и занимался уборкой.

«Я скучаю по одному дню спора, ведь теперь это кажется невозможным с моим романтичным мужем. Он всегда прощал меня и осыпал подарками. Мне нужна настоящая дискуссия, даже спор, а не эта беспроблемная послушная жизнь», – заявила недовольная супруга.

Муж в ответ сказал, что хотел как лучше и попросил суд дать ему время, чтобы исправиться. «Несправедливо судить о браке с первого года, все учатся на своих ошибках», – заявил мужчина. Суд согласился отложить рассмотрение дела и дать паре время на примирение.