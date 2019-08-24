Российский посол покидает Великобританию. Александр Яковенко может перейти на педагогическую работу

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко завершил свою работу. Об этом 24 августа сообщили в дипмиссии.

«Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В.Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», – говорится в сообщении.

Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин, уточнили дипломаты.

Отметим, Яковенко занимал свой пост с 2011 года. В конце апреля 2019-го в СМИ появилась информация, что он может перейти на работу руководителя Дипломатической академии МИД РФ. На место Яковенко в Великобритании прочат директора департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрея Келина.