Московское шоссе встало из-за ДТП с участием фуры в Ленсоветовском

Очевидцы сообщают о крупном ДТП на Московском шоссе на выезде из города в районе Ленсоветовского. Столкнулись 4 машины, одна из них фура.

Фото с места происшествия опубликовано в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Некоторые свидетели рассказывают о двух пострадавших.

Судя по информации «Яндекс.Пробки», движение по шоссе на подъезде к Ленсоветовской дороге и дальше к Колтушскому шоссе затруднено. Машины ползут со скоростью 3 км/ч.