Яблоко от яблони. На Гранитной после посиделок с алкоголем сын зарезал отца

По подозрению в убийстве собственного отца сотрудники полиции задержали 30-летнего петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 24 августа.

По данным «Фонтанки», 57-летний отец в компании сына распивал алкоголь в квартире 62-го дома на Гранитной улице. Посиделки проходили в ночь на 22 августа. Между нетрезвыми участниками вечера завязался спор, который завершился ударом ножа. Представитель старшего поколения погиб, его отпрыска задержали через сутки. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Предполагаемый агрессор зарегистрирован в Петербурге как индивидуальный предприниматель. На него было оформлено несколько юридических лиц, но к данному моменту компании прекратили свою деятельность.