«Тойота» на Таллинском шоссе повернула прямо под КамАЗ. Пострадал ребенок

На перекрестке Таллинского и Аннинского шоссе столкнулись грузовик и легковушка. Есть пострадавший.

По предварительной информации, авария произошла в 14.20. Видео происшествия опубликовано 24 августа в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На нем видно, как «Камри» совершает поворот налево с Таллинского на Аннинское шоссе в сторону Горелово. При этом обзор у водителя ограничен из-за стоящей на встречке маршрутки. Тем не менее, «Тойота» решительно завершает маневр и попадает прямо под движущийся в сторону города грузовик.

По предварительной информации отдела пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, самосвалом управлял мужчина 1955 года рождения, «Тойотой» – 1994 года. В результате ДТП госпитализирован в лёгком состоянии сидевший в легковушке ребенок 2015 года рождения.