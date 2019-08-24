Стало известно, кто заменит дисквалифицированного Семака в матче с «Уфой»

Стало известно, кто из тренерского штаба футбольного клуба «Зенит» заменит Сергея Семака, дисквалифицированного за оскорбление судей после игры с грозненским «Ахматом».

Как сообщает 24 августа пресс-служба Российской премьер-лиги, исполняющим обязанности главного тренера на матче «Зенит» – «Уфа» будет помощник Семака – Игорь Симутенков.

Напомним, после игры с «Ахматом» тренер петербургского клуба Вильям Оливейра подошёл к главному арбитру Алексею Матюнину и его ассистенту и начал им что-то объяснять, Семак же отвел бразильца в сторону и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать!»

В матче «Зенит» – «Ахмат» судьи удалили Уциева, отменили два гола хозяев и не поставили пенальти. В итоге петербургская команда осталась без победы. Главный судья РФС позже подтвердил, что один из незасчитанных голов был забит по всем правилам.

Ранее «Зенит» назвал состав на матч с «Уфой».