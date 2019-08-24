«Зенит» назвал состав на игру с «Уфой»
Футбольный клуб «Зенит» опубликовал состав на матч 7-го тура чемпионата РПЛ против «Уфы». Игра пройдет в субботу, 24 августа, в Уфе.
С первых минут сыграют: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
В запасе остались: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Миха Мевля, Денис Терентьев, Эмануэль Маммана, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Леон Мусаев, Роберт Мак, Алексей Сутормин.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #УфаЗенит! pic.twitter.com/bBd0LGFu3t— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 24, 2019
Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Напомним, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак пропустит матч из-за дисквалификации.
«Зенит» после шести туров идет на первом месте с 14 очками (4 победы, 2 ничьи, 9 голов забито, 2 – пропущено). «Уфа» занимает 10 место с 7 очками (2 победы, 1 ничья, 3 поражения, 8 голов забито, 8 – пропущено).