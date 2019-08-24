«Зенит» назвал состав на игру с «Уфой»

ГК «ПСК» приступила к последнему этапу строительства ЖК «Славянка» в Пушкинском районе. Общестроительные и основные работы по двум домам завершены в рекордные сроки. В июне прошлого года на площадке началась раскопка котлована, а в августе этого года уже ведутся работы по благоустройству.