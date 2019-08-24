Подозреваемого в педофилии участника шоу «Давай поженимся» оградили от общества. Суд арестовал петербуржца на два месяца

Красногвардейский суд Петербурга арестовал 42-летнего участника шоу «Давай поженимся», подозреваемого во взрослом общении с двумя девочками. Решение вынесено 24 августа.

Как рассказали «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, мужчина останется под стражей до 22 октября.

Задержали горожанина накануне. На него пожаловалась соседка. Женщина рассказала о взрослом общении мужчины с её семилетней дочерью в квартире на проспекте Маршака. Также к сексуальным играм, по версии следствия, привлекли ещё одну девочку 11-ти лет.

Ранее подозреваемый пытался реализоваться в любви с помощью популярного шоу «Давай поженимся».