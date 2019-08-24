Заезды «Формулы-1» с участием Квята в Петербурге отменили. Организаторы уверяют, что они не виноваты

Сотни любителей «Формулы-1» были разочарованы в субботу, 24 августа, после того, как пришли на Исаакиевскую площадь, где должны были пройти демонстрационные заезды с участием пилота команды «Торо Россо» Даниила Квята. Отстояв огромную очередь, болельщики узнавали, что заезды отменены.

В пресс-службе компании Red Bull, которая является владельцем «Торо Россо», заявили, что отмена заездов произошла по не зависящим от них причинам. Однако по каким именно — не уточнили.

«Команда в городе и готова к заездам, однако по не зависящим от нас причинам мы вынуждены изменить формат мероприятия. Все заявленные участники программы представят свою технику и пообщаются с гостями и зрителями с 14 до 17 часов на Исаакиевской площади, однако демонстрационные заезды не состоятся», — гласит официальное сообщение организаторов.

Даниил Квят – второй в истории российский гонщик «Формулы-1» (первым был петербуржец Виталий Петров). В июле он занял третье место на «Гран-при Германии». Этот подиум стал для Квята первым за три года.