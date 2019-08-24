В Любашинском саду Петербурга открылся «пешеходный» фонтан. За его реконструкцию проголосовали горожане

В Любашинском саду 24 августа состоялось открытие пешеходного фонтана. Ранее сэкономленные средства Водоканала распределили между тремя фонтанами, нуждающимися в реконструкции.

Сообщается, что прежнюю бетонную чашу заменили новой: в ее центре установлена беседка, к ней ведут два мостика.

Напомним, в июле на пр. Королева торжественно запустили фонтан «Сказки детства», который в народе называют «Мальчик и гуси». Он, как и фонтан в Любашинском саду, оказался в списке объектов, за реконструкцию которых за счет образовавшейся экономии Водоканала проголосовали горожане. Кроме них, в число избранных попала конструкция в саду 30-летия Октября. В опросе приняли участие более 100 тысяч петербуржцев. Подряд на 130 млн получило ООО «Ялта».

Всего за два года Смольный намерен привести в порядок около 50 фонтанов. В приоритете адреса, относящиеся к общественным пространствам, внутридворовые фонтаны будут ремонтировать во вторую очередь. Обычно за счет бюджета ежегодно ремонтировали один, максимум два фонтана в год. Это, рассказывал Водоканал, привело к тому, что из 105 фонтанов и фонтанных комплексов в восстановлении нуждаются 55.